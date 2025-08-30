Home > Flash news > Mo: Danimarca, 'Israele sta minando la soluzione dei due Stati'

Mo: Danimarca, 'Israele sta minando la soluzione dei due Stati'

Copenaghen, 30 ago. (Adnkronos) - "Israele sta attualmente minando la soluzione dei due Stati". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ai giornalisti dopo un incontro informale dei ministri degli esteri dell'Ue a Copenaghen....

