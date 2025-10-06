Mo: De Maria (Pd), 'isolare violenti e ogni forma di antisemitismo'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "L'annuncio di una manifestazione domani a Bologna che inneggia alla strage del 7 ottobre compiuta da Hamas rappresenta un campanello di allarme che non va sottovalutato. Come non vanno sottovalutati gli episodi di violenza avvenuti in occasione dei cortei per Gaza. Tutti noi che siamo scesi in piazza, in modo pacifico e non violento, dobbiamo essere determinati e intransigenti nell'isolare e respingere qualunque deriva violenta o antisemita".

Così il deputato Pd Andrea De Maria.

"Tenere la barra dritta su quella che è l'unica risposta alla spirale terribile di guerra e terrorismo: la ripresa del processo di pace. Per garantire ai palestinesi il diritto a vivere in un proprio stato e il diritto alla sicurezza dello stato e del popolo di Israele", conclude.