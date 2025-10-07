Mo: Della Vedova, 'ricordiamo vittime 7 ottobre, no antisemitismo in Europa'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il 7 ottobre di due anni fa la furia di Hamas si è abbattuta su inermi cittadini israeliani e di altre nazionalità con un’operazione di guerra criminale e inumana. Hamas è un’organizzazione terroristica, il cui scopo fondativo è...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Il 7 ottobre di due anni fa la furia di Hamas si è abbattuta su inermi cittadini israeliani e di altre nazionalità con un’operazione di guerra criminale e inumana. Hamas è un’organizzazione terroristica, il cui scopo fondativo è distruggere Israele e uccidere ebrei in quanto tali. Abbiamo discusso e continueremo a discutere e occuparci di quanto di terribile sia accaduto in conseguenza del 7 ottobre, in particolare alla popolazione civile di Gaza, e di come cercare di contribuire alla fine immediata della guerra".

Così il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

"Oggi, però, è il giorno del ricordo delle vittime del 7 ottobre, della speranza che coloro che sono ancora ostaggi di Hamas e di altri gruppi jihadisti nei cunicoli di Gaza possano essere presto rilasciati. Ed è anche il giorno per ribadire il no a ogni gesto o discorso antisemita, in Europa e in Italia: se gli ebrei europei tornassero a sentirsi in pericolo solo in quanto ebrei, l’Europa perderebbe la sua identità basata sul pluralismo e sulla tolleranza riacquistata negli anni dopo la tragedia nazifascista", conclude.