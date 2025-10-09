Mo: Erdogan, 'Turchia monitorerà l'attuazione dell'accordo di Gaza'

Ankara, 9 ott. (Adnkronos) - La Turchia prenderà parte agli sforzi per monitorare l'attuazione del cessate il fuoco a Gaza concordato da Israele e Hamas. Lo ha reso noto il presidente Recep Tayyip Erdogan. "Se Dio vuole, noi come Turchia prenderemo parte alla forza di missione che m...

Ankara, 9 ott. (Adnkronos) – La Turchia prenderà parte agli sforzi per monitorare l'attuazione del cessate il fuoco a Gaza concordato da Israele e Hamas. Lo ha reso noto il presidente Recep Tayyip Erdogan. "Se Dio vuole, noi come Turchia prenderemo parte alla forza di missione che monitorerà l'attuazione dell'accordo sul campo", ha affermato in un discorso ad Ankara, aggiungendo che la Turchia contribuirà alla ricostruzione di Gaza.