Mo: famiglie ostaggi bloccano convogli umanitari al confine di Gaza

Gaza, 24 gen. (Adnkronos) – Manifestanti israeliani, fra i quali familiari degli ostaggi di Gaza e soldati dell'Idf, si sono recati al valico di Kerem Shalom, tra Israele e la Striscia, per manifestare contro i camion degli aiuti umanitari che attraversano il confine con Gaza. La fondazione Mothers of Combat Soldiers ha annunciato che centinaia di persone hanno tentato di bloccare i convogli di aiuti che entravano nella Striscia, affermando che lo fanno per "aiutare i nostri figli combattenti a uscire vittoriosi da Gaza.

"Qualsiasi aiuto ad Hamas deve essere condizionato al disarmo delle sue forze e alla restituzione di tutti gli ostaggi", ha detto Hana Giat, membro dell'organizzazione, il cui marito e due figli stanno combattendo a Gaza. "Siamo qui per bloccare la logistica di Hamas. I manifestanti sono stati visti esporre cartelli con la scritta: "Gli aiuti umanitari stanno uccidendo i soldati dell'Idf".

I manifestanti hanno allestito delle tende vicino al confine e si sono detti pronti per una lunga permanenza.