Mo: figlio Liliana Segre, 'da mia madre condanna di tutti i genocidi'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Fin dal suo primo intervento in Senato, quando volle rievocare lo sterminio dei Rom e Sinti, Liliana Segre si è dedicata costantemente in innumerevoli discorsi e articoli al ricordo di tutti i genocidi: da quello degli Armeni all’Holodomor in Ucraina, da...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Fin dal suo primo intervento in Senato, quando volle rievocare lo sterminio dei Rom e Sinti, Liliana Segre si è dedicata costantemente in innumerevoli discorsi e articoli al ricordo di tutti i genocidi: da quello degli Armeni all’Holodomor in Ucraina, dalla Cambogia al massacro dei Tutsi in Ruanda, eccetera. Tutti interventi pubblici facilmente reperibili sia in rete, sia in vari volumi attualmente in commercio".

Lo scrive Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, in una lettera al direttore del 'Domani', in replica ad alcune considerazioni legate all'intervista rilasciata dalla stessa Segre a 'La Repubblica' il 2 agosto scorso.

"Non solo. A seguito dell’intervista del 2 agosto, come lei certamente sa, si è scatenato nei confronti di Liliana Segre -prosegue Belli Paci- l’ennesimo linciaggio che, aizzato dai soliti professionisti dell’istigazione all’odio, ha finito per coinvolgere migliaia di persone le quali, senza avere letto una riga dell’intervista pietra dello scandalo e attribuendo a Liliana Segre posizioni totalmente false, la ricoprono di improperi, diffamazioni, dileggio e disprezzo. Conoscendo l’impegno etico suo e del suo giornale, caro direttore, sperare che 'Domani' saprà schierarsi a difesa di Liliana Segre e contro il linciaggio in corso".