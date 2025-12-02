Mo: Filippine, 'Houthi libereranno sopravvissuti affondamento di luglio nel Mar Rosso'

Manila, 2 dic. (Adnkronos) - Le autorità di Manila hanno reso noto che nove membri filippini dell'equipaggio di una nave cargo affondata dagli Houthi dello Yemen saranno rilasciati dal gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Gli uomini erano sopravvissuti all'affondamento dell...

Manila, 2 dic. (Adnkronos) – Le autorità di Manila hanno reso noto che nove membri filippini dell'equipaggio di una nave cargo affondata dagli Houthi dello Yemen saranno rilasciati dal gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Gli uomini erano sopravvissuti all'affondamento dell'Eternity C, battente bandiera liberiana, una delle due navi commerciali affondate a pochi giorni di distanza l'una dall'altra nel Mar Rosso a luglio.

Gli Houthi pubblicarono un video dell'attacco alla nave, affermando di aver "salvato" un numero imprecisato di membri dell'equipaggio e di averli portati in un luogo sicuro. Il ministero degli Esteri delle Filippine ha dichiarato di aver ricevuto dall'Oman la notizia che "i nove marinai filippini della sfortunata M/V Eternity C, tenuti in ostaggio dagli Houthi nel Mar Rosso, saranno rilasciati". La dichiarazione, che attribuisce il merito agli sforzi del governo dell'Oman, afferma che gli uomini saranno prima trasferiti dalla capitale yemenita Sana'a, controllata dagli Houthi, all'Oman, prima di tornare a casa.