Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Profondamente addolorato e preoccupato per l'attentato avvenuto davanti alla Sinagoga di Gerusalemme. Addolorato perché avvenuto nella Giornata della Memoria e senza rispetto per lo Shabbat. Preoccupato per l'escalation di violenza. Solidariet&agrav...

Roma, 28 gen.

(Adnkronos) – "Profondamente addolorato e preoccupato per l'attentato avvenuto davanti alla Sinagoga di Gerusalemme. Addolorato perché avvenuto nella Giornata della Memoria e senza rispetto per lo Shabbat. Preoccupato per l'escalation di violenza. Solidarietà al popolo di Israele”. Così su Twitter il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto.