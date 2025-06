Mo: Fratoianni, 'da Meloni con Macron mi aspetto coraggio su stato Palestina'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "L’incontro di oggi fra Meloni e Macron? Mi aspetto un briciolo di coraggio sulla questione del riconoscimento dello Stato palestinese che tanti altri paesi europei che hanno già fatto". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

"E poi c’è l’incredibile storia del Memorandum di cooperazione militare fra Italia ed Israele che scade domenica prossima – prosegue il leader di SI-Non si voterà nemmeno la proroga perché se non viene sospeso avrà il rinnovo automatico per altri 5 anni.

Abbiamo chiesto in Parlamento che il governo non procedesse con questo ta rinnovo, perché pensiamo che si debba discutere. Perché siamo di fronte a un genocidio, ad uno sterminio, ad una pulizia etnica. E allora mi chiedo che cosa deve accadere perché il nostro governo al netto delle parole vuote faccia qualcosa : perché riconosca lo Stato di Palestina, perché spinga per le sanzioni al governo estremiste e fascista di Netanyahu, perché banalmente dica fermiamoci un attimo non rinnoviamo questo memorandum. E invece no – conclude Fratoianni – vanno avanti come se niente stesse succedendo a Gaza".