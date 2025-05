Mo: Fratoianni, 'governo codardo e complice, Tajani privo di capacità di azione'

Roma, 28 mag (Adnkronos) – "Un discorso privo di ogni capacità di azione". Lo ha detto Nicola Fratoianni, replicando al ministro Antonio Tajani alla Camera su Gaza. "Se qui dichiara che quello che sta accadendo è inaccettabile, ha il dovere di dire al Parlamento e al Paese cosa intende fare, di dire qualche parola in più e fare qualcosa che non è stato in grado di fare.

Proporrà nel prossimo Cdm di interrompere i rapporti commerciali con gli insediamenti illegali in Cisgiordania? Proporrà di riconoscere lo Stato di Palestina?", ha proseguito il leader di SI.

"Con il vostro comportamento codardo e complice avete infangato in questi mesi le istituzioni", ha proseguito Fratoianni aggiungendo tra l'altro: "Basta allusioni e insulti a chi ha detto no al genocidio al fatto di alimentare e compiacere l'insorgenza dell'antisemitismo. La nostra parte politica ha sempre considerato l'antisemitismo il peggiore dei mali, da combattere con ogni forza. Non credo che dalle parti del suo governo o della sua maggioranza tanti possano dire lo stesso. Faccia il piacere, non si rivolga mai più alle opposizioni invocando la necessita di non dire ciò che va detto contro Netanhyau, è un criminale di guerra, guardi dall'altra parte".