Mo: Fratoianni, 'governo non ha avuto alcun ruolo in accordo, venga in Parlamento'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Se viene il governo nelle Aule del Parlamento ascolteremo cosa ha da dire ma non so proprio che cosa possa dire su questo piano di pace siglato in Egitto. Non credo assolutamente che abbiano avuto un ruolo particolare". Così Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

"Chiederemo al governo però di attivarsi in ogni sede internazionale perché ora si lavori alla costruzione di una prospettiva di pace duratura – prosegue – e per farlo chiederemo al governo di essere parte attiva nella richiesta del riconoscimento dello Stato palestinese. E fare tutto quello che è necessario fare perché ci sia la fine dell’apartheid e delle violenze israeliane in Cisgiordania contro la popolazione palestinese", conclude.