Mo: Fratoianni, 'male Meloni, suo silenzio complice di Netanyahu'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "Male, molto male le risposte della presidente del consiglio Meloni alle interrogazioni delle opposizioni oggi a Montecitorio, di fatto ha girato attorno alle questioni, ancora una volta ripetendo le solite cose". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs uscendo da Montecitorio e parlando con i cronisti.

"E lo stesso ha fatto con l’interrogazione di Avs sul genocidio in corso a Gaza, anzi non ha detto una parola neanche lontanamente simile a quella che altri capi di Stato e di governo stanno pronunciando in queste ore, se pensiamo che Macron ha parlato di orrore rispetto al comportamento di Netanyahu e ci sono leader europei che in queste ore stanno facendo quello che noi chiediamo anche nella mozione unitaria di Avs M5S Pd che sarà discussa la prossima settimana, mettendo in discussione il trattato di associazione tra la Ue e Israele".

"Negli altri Paesi europei – prosegue il leader di SI – si sta esplicitamente parlando del tema di sanzioni rispetto ai comportamenti criminali del governo israeliano. Giorgia Meloni è stata capace di dire niente – conclude Fratoianni – e ancora una volta ha dimostrato che il suo silenzio e il suo balbettio anche un po’ ipocrita si trasforma, ora dopo ora di fronte al genocidio in corso a Gaza, in complicità".