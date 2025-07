Mo: Fratoianni, 'proteste Meloni e Tajani così flebili da far solletico a Netanyahu'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "Ma con che coraggio il Governo israeliano accusa altri della carestia che sta uccidendo la popolazione palestinese di Gaza. Come se non bastassero i quasi 100 morti al giorno prodotti da bombe e proiettili sparati dall’Idf su bambini ed esseri umani ormai rido...

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "Ma con che coraggio il Governo israeliano accusa altri della carestia che sta uccidendo la popolazione palestinese di Gaza. Come se non bastassero i quasi 100 morti al giorno prodotti da bombe e proiettili sparati dall’Idf su bambini ed esseri umani ormai ridotti a spettri". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"L’uso della fame e della sete come arma di guerra – prosegue il leader di SI – è un crimine di guerra deliberatamente messo in atto dal Governo israeliano che da ormai quasi due anni sta compiendo un genocidio a Gaza. Le voci di condanna delle ultime ore della Meloni e di Tajani – conclude Fratoianni – sono talmente flebili che non fanno nemmeno il solletico al loro amico Netanyahu. Quando avranno il coraggio di fare passi importanti e decisi sarà ormai troppo tardi, e su di loro cadrà la vergogna infinita per la loro ignavia".