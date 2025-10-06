Mo: Gasparri, 'cortei sempre più estremisti, sinistra non prende distanze'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Nelle manifestazioni pro-Palestina di questo weekend abbiamo visto striscioni che inneggiavano al 7 ottobre, al massacro di civili israeliani, e nessuno, né Fratoianni, né Conte, né Schlein, ha avuto il coraggio di chiedere che venissero abbassat...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Nelle manifestazioni pro-Palestina di questo weekend abbiamo visto striscioni che inneggiavano al 7 ottobre, al massacro di civili israeliani, e nessuno, né Fratoianni, né Conte, né Schlein, ha avuto il coraggio di chiedere che venissero abbassati. Abbiamo avuto decine di agenti feriti, ed è inaccettabile". Così Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, a Ping Pong su Rai Radio1.

"Ci sono anche riformisti del Pd censurati in Parlamento perché troppo moderati. Bloccare l’assedio a Gaza è una priorità, ma bisogna condannare Hamas e la violenza dei cortei. L’obiettivo di Hamas è cancellare Israele, e la sinistra deve prendere le distanze da chi inneggia a quella distruzione", conclude.