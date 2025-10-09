Mo: Giordano (FdI), 'oggi si parla di pace, Italia protagonista discreta che orienta scelte'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Oggi possiamo finalmente parlare di pace. L’accordo raggiunto in Palestina è una notizia che riaccende la speranza. Dopo mesi di violenza e dolore, la diplomazia vince sull’odio, e la perseveranza del presidente Donald Trump e dell’Europa, co...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Oggi possiamo finalmente parlare di pace. L’accordo raggiunto in Palestina è una notizia che riaccende la speranza. Dopo mesi di violenza e dolore, la diplomazia vince sull’odio, e la perseveranza del presidente Donald Trump e dell’Europa, con il contributo di molti Paesi Arabi ha permesso di realizzare quello che solo pochi mesi fa sembrava impossibile".

Così il deputato di Fratelli d’Italia Antonio Giordano.

"Dobbiamo essere orgogliosi del contributo discreto ma concreto che il nostro Paese ha saputo offrire in questi mesi difficili. La presidente Meloni ha supportato con costanza il processo di stabilizzazione e di pace promosso a livello internazionale, scegliendo di ignorare i riflettori. Un contributo determinante, reso possibile dall’affidabilità oggi finalmente riconosciuta al nostro Paese. L’Italia non si limita più ad allinearsi passivamente alle decisioni altrui, ma partecipa con responsabilità alla definizione degli scenari globali, confermando una credibilità solida e riconosciuta", conclude.