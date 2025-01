Mo: Haaretz, 'nessun progresso nei colloqui per colmare distanza tra Israele e Hamas'

Doha, 16 gen. (Adnkronos) - Finora non ci sono stati progressi nei colloqui in Qatar, nel tentativo di colmare le distanze tra Israele e Hamas. Lo hanno riferito ad Haaretz fonti secondo le quali non è previsto che Netanyahu convochi il governo finché la crisi non sarà risolta, ...

Doha, 16 gen. (Adnkronos) – Finora non ci sono stati progressi nei colloqui in Qatar, nel tentativo di colmare le distanze tra Israele e Hamas. Lo hanno riferito ad Haaretz fonti secondo le quali non è previsto che Netanyahu convochi il governo finché la crisi non sarà risolta, il che ritarderà l'attuazione del cessate il fuoco. L'ufficio del primo ministro israeliano ha affermato che Hamas sta contestando l'autorità di Israele di porre il veto sul rilascio di un certo numero di prigionieri classificati come assassini di massa e considerati "simboli del terrore".