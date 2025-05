Mo: Idf, 'Alexander incontrerà la famiglia dopo trasferimento tramite la Croce Rossa'

Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) – Le Idf hanno dichiarato che si stanno preparando al rilascio, possibile oggi stesso, del soldato Edan Alexander, tenuto in ostaggio da Hamas nella Striscia di Gaza. Dopo essere stato consegnato da Hamas ai rappresentanti della Croce Rossa, Alexander verrà trasferito alle forze speciali dell'Idf all'interno della Striscia di Gaza e successivamente condotto in una struttura presso la base di Re'im.

Alexander sarà sottoposto a una prima visita medica e incontrerà i familiari per poi esser trasportato in elicottero all'ospedale Sourasky di Tel Aviv. In caso di emergenza medica, Alexander verrà immediatamente trasportato all'ospedale Soroka di Beersheba o all'ospedale Barzilai di Ashkelon, senza passare per la sede di Re'im.