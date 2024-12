Mo: Idf, 'arrestate 18 persone in Cisgiordania'

Tel Aviv, 24 dic. (Adnkronos) – Le forze di sicurezza hanno arrestato durante la notte 18 persone e confiscato armi in tutta la Cisgiordania. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, aggiungendo che a Tulkarem le truppe hanno eliminato un terrorista in un combattimento ravvicinato e stanno continuando a operare per sventare attività terroristiche nella zona.