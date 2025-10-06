Home > Flash news > Mo: Idf, 'colpite cellule Hamas a Gaza'

Tel Aviv, 6 ott. (Adnkronos) – Nonostante la pausa nell'attività offensiva delle forze israeliane, continuano gli scontri a Gaza, affermano le Forze di difesa israeliane, che hanno riferito di aver effettuato una serie di attacchi aerei in risposta agli attacchi di Hamas di ieri. L'esercito afferma che un attacco è stato effettuato da caccia dell'aeronautica militare israeliana contro una cellula di combattenti armati di mortai e ordigni esplosivi, uccidendoli.

Secondo le Idf, "il gruppo aveva pianificato di compiere attacchi terroristici contro le truppe operative a Gaza City".

Un altro attacco – riferisce l'esercito – ha preso di mira una cellula che stava lanciando colpi di mortaio contro i soldati a Gaza City, uno dei quali ha ferito leggermente un soldato. L'Idf afferma che il soldato è stato portato in ospedale per cure mediche e la sua famiglia è stata avvisata. I caccia hanno colpito e ucciso gli agenti che avevano lanciato i mortai. In un terzo episodio, l'esercito afferma che agenti di Hamas hanno lanciato granate lanciarazzi contro veicoli del genio utilizzati a Gaza City dalla 98a Divisione, senza causare feriti. Secondo l'Idf, i caccia hanno colpito l'edificio da cui sono stati lanciati i proiettili.