Mo: Idf e Shin Bet, 'colpito importante terrorista di Hamas a Gaza City'

Tel Aviv, 30 ago. (Adnkronos) - Un attacco aereo dell'aviazione Israeliana ha colpito "un importante terrorista di Hamas nella zona di Gaza City, nella Striscia di Gaza settentrionale". Lo hanno reso noto in una dichiarazione congiunta le Forze di difesa israeliane e lo Shin Bet. Seco...