Mo: Idf emette nuovi ordini di evacuazione per sud di Beirut

Tel Aviv, 13 nov. (Adnkronos) - L'esercito israeliano ha emesso nuovi ordini di evacuazione per i civili libanesi nell'area di sei edifici della periferia meridionale di Beirut, in vista degli attacchi aerei contro le strutture di Hezbollah. Il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingu...