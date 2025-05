Mo: Idf, 'Israele userà tutti i mezzi per trovare assassini della donna incinta'

Tel Aviv, 15 mag. (Adnkronos/Afp) - Israele utilizzerà "tutti i mezzi" per trovare i responsabili della sparatoria mortale in cui è morta una donna israeliana incinta durante la notte in Cisgiordania. Lo ha dichiarato il Capo di stato maggiore dell'esercito israeliano. &...

Tel Aviv, 15 mag. (Adnkronos/Afp) – Israele utilizzerà "tutti i mezzi" per trovare i responsabili della sparatoria mortale in cui è morta una donna israeliana incinta durante la notte in Cisgiordania. Lo ha dichiarato il Capo di stato maggiore dell'esercito israeliano. "Useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per trovare gli assassini e consegnarli alla giustizia", ​​ha affermato il generale Eyal Zamir in una dichiarazione dell'esercito.