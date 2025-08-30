Tel Aviv, 30 ago. (Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane e lo Shin Bet hanno reso noto che un drone dell'aeronautica militare ha attaccato un edificio nella città di Gaza e che l'obiettivo era il portavoce di Hamas, Abu Ubaida.
Home > Flash news > Mo: Idf, 'obiettivo raid a Gaza City era il portavoce di Hamas'
Mo: Idf, 'obiettivo raid a Gaza City era il portavoce di Hamas'
Tel Aviv, 30 ago. (Adnkronos) - Le Forze di difesa israeliane e lo Shin Bet hanno reso noto che un drone dell'aeronautica militare ha attaccato un edificio nella città di Gaza e che l'obiettivo era il portavoce di Hamas, Abu Ubaida....