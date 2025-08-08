Mo: Idf, uccisi diversi terroristi che parteciparono a 7 ottobre

Tel Aviv, 8 ago. (Adnkronos) - Le Idf e lo Shin Bet hanno ucciso diversi uomini di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che si tratta di terroristi che agirono a Beit Hanoun, a Gaza, e in Israele il 7 ottobre. Uno degli uomini uccisi &egrav...

Tel Aviv, 8 ago. (Adnkronos) – Le Idf e lo Shin Bet hanno ucciso diversi uomini di Hamas e della Jihad islamica palestinese. Lo ha reso noto l'esercito israeliano, precisando che si tratta di terroristi che agirono a Beit Hanoun, a Gaza, e in Israele il 7 ottobre. Uno degli uomini uccisi è Marad Nasser Musa Abu Jrad, comandante della Brigata Beit Hanoun della Jihad islamica palestinese.

L'esercito ha inoltre eliminato il terrorista Mahmoud Shouki Tayim Dardasawi. Era comandante dell'unità anticarro della Brigata di Gaza City per la Jihad islamica palestinese.