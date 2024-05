Mo: Irlanda, 'non siamo più vicini a raggiungere soluzione 2 Stati'

Bruxelles, 27 mag.(Adnkronos) - “Non siamo più vicini a raggiungere effettivamente lo stato finale desiderato”, quello della soluzione dei 2 Stati, nonostante la comunità internazionale, inclusa l'Ue, ne abbia discusso e l'abbia sostenuta per decenni. Parlando in...

Bruxelles, 27 mag.(Adnkronos) – “Non siamo più vicini a raggiungere effettivamente lo stato finale desiderato”, quello della soluzione dei 2 Stati, nonostante la comunità internazionale, inclusa l'Ue, ne abbia discusso e l'abbia sostenuta per decenni. Parlando in una conferenza stampa a Bruxelles con i suoi omologhi spagnolo e norvegese, il ministro degli Esteri irlandese Micheal Martin ha aggiunto che alcuni hanno interpretato la decisione di riconoscere lo Stato di Palestina come una “ricompensa per il terrorismo”, aggiungendo che “niente potrebbe essere più lontano dalla verità”.

“Abbiamo riconosciuto sia lo Stato di Israele che lo Stato di Palestina proprio perché vogliamo vedere un futuro di relazioni normalizzate tra i due popoli” ha continuato Martin, aggiungendo che il suo Paese cerca una soluzione in cui l’occupazione, il terrorismo, l’esproprio e lo sfollamento “non abbiano alcun ruolo” e siano “sostituiti da un quadro politico in cui i partiti possano perseguire i loro obiettivi politici”.

“Non può esserci una soluzione militare a questo conflitto. E rifiuto assolutamente qualsiasi gruppo che utilizzi la violenza o il terrorismo per cercare di eliminare lo Stato di Israele o per eliminare lo Stato di Palestina come idea o come realtà”, ha affermato.