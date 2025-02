Mo: la famiglia conferma, 'corpo consegnato da Hamas è di Shiri Bibas' (2)

(Adnkronos) – "Nonostante i nostri timori per la loro sorte, continuavamo a sperare di poterli riabbracciare, e ora siamo distrutti e addolorati", hanno dichiarato i familiari di Shiri Bibas su Instagram. Giovedì Hamas ha consegnato quattro corpi, affermando che appartenessero a Shiri Bibas, ai suoi due figli piccoli e a un ostaggio anziano.

Mentre i resti dei suoi due figli e dell'anziano ostaggio sono stati identificati come tali, le autorità israeliane hanno affermato che il quarto corpo non era quello di Shiri Bibas, scatenando rabbia e dolore in tutto Israele. Ma ieri Hamas, che ha attribuito la responsabilità a un possibile "scambio" di corpi, ha consegnato nuovi resti alla Croce Rossa, che ora sono stati identificati come quelli di Shiri Bibas.

Hamas sostiene da tempo che Bibas e i suoi figli, Kfir e Ariel, siano stati uccisi all'inizio della guerra. La famiglia Bibas è diventata il simbolo del calvario subito da Israele in quanto ostaggi dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha innescato la guerra a Gaza.