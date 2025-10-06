Mo: Lombardo (Az), 'condannare chi festeggia 7 ottobre, promuove antisemitismo'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Questo tipo di manifestazioni non vanno solo vietate e non autorizzate dalla Questura. Vanno condannate unanimemente da tutte le forze politiche e isolate dalla cittadinanza. Chi scende in piazza a Bologna per festeggiare il Pogrom del 7 ottobre non si batte per la p...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Questo tipo di manifestazioni non vanno solo vietate e non autorizzate dalla Questura. Vanno condannate unanimemente da tutte le forze politiche e isolate dalla cittadinanza. Chi scende in piazza a Bologna per festeggiare il Pogrom del 7 ottobre non si batte per la pace in Palestina o per difendere la popolazione civile a Gaza ma promuove l’antisemitismo in una spirale continua di violenza e odio reciproco.

La parola Resistenza è importante: non usiamola a sproposito". Lo scrive su X il senatore di Azione Marco Lombardo.