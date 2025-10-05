Mo: Magi, 'solidarietà giornalista Adnkronos, corteo pacifico non sia sporcato da pochi'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Solidarietà alla giornalista dell’Adnkronos intimidita ieri durante il corteo per Gaza a Roma. Una manifestazione pacifica che ha visto un milione di persone in piazza. Non può essere sporcata da deprecabili atti di pochi. Nella tragedia palestinese c’è anche la strage di giornalisti che vengono colpiti perché con il loro lavoro documentano il massacro della Striscia: minacciando i giornalisti in Italia non si aiuta la causa della Palestina”.
Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.