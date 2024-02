Mo: media, '2 morti in attacco a Damasco, obiettivo era personalità iraniana'

Mo: media, '2 morti in attacco a Damasco, obiettivo era personalit&agrav...

Mo: media, '2 morti in attacco a Damasco, obiettivo era personalit&agrav...

Siria, 21 feb. (Adnkronos) - Sono almeno 2 i morti nell'attacco a Damasco. Lo ha reso noto la televisione di stato siriana, citando Rami Abdulrahman, direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, che ha confermato che due persone sono state uccise all'interno di un appartam...

Siria, 21 feb. (Adnkronos) – Sono almeno 2 i morti nell'attacco a Damasco. Lo ha reso noto la televisione di stato siriana, citando Rami Abdulrahman, direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, che ha confermato che due persone sono state uccise all'interno di un appartamento. Secondo la stazione radio Kol HaBira, affiliata all'opposizione siriana, il bilancio delle vittime dell'attacco è salito a tre. oltre a otto feriti.

Sky News Arabia ha riferito che il raid era mirato a una "personalità iraniana". L'attacco è stato effettuato utilizzando tre missili a guida di precisione, che hanno colpito diversi appartamenti in un edificio nel quartiere di Kafr Sousa che "serviva in parte come quartier generale delle milizie iraniane".