Mo: media, '2 palestinesi uccisi da Israele nel lato controllato da Hamas di Gaza City'

Gaza, 3 dic. (Adnkronos) – Due palestinesi sono stati uccisi questa mattina da colpi d'arma da fuoco israeliani nel quartiere di Zeitoun, nel sud-est di Gaza City. Lo riporta al Jazeera, citando una fonte dell'ospedale battista Al-Ahli di Gaza City. Secondo l'emittente, i due sono stati uccisi sul lato controllato da Hamas della linea del cessate il fuoco di Gaza, che attraversa il quartiere.
