Mo: media, 'fratello Mashal rilasciato negli Usa'

Washington, 13 dic. (Adnkronos) - Il fratello dell'ex leader dell'ala politica di Hamas Khaled Mashal è stato inaspettatamente rilasciato dalla prigione statunitense in cui era detenuto. Lo ha riferito il sito israeliano Walla. Il rilascio di Mofid Abdel Kader Mashal è stato ...

Washington, 13 dic. (Adnkronos) – Il fratello dell'ex leader dell'ala politica di Hamas Khaled Mashal è stato inaspettatamente rilasciato dalla prigione statunitense in cui era detenuto. Lo ha riferito il sito israeliano Walla. Il rilascio di Mofid Abdel Kader Mashal è stato deciso mentre sono in corso trattative per un possibile accordo sulla liberazione degli ostaggi. Mashal stava scontando una condanna a 20 anni negli Stati Uniti, ma è stato rilasciato dopo 16 anni di carcere.