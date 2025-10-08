Il Cairo, 8 ott. (Adnkronos) – Hamas chiede la restituzione, nell'ambito dei negoziati in corso in Egitto per il rilascio degli ostaggi, dei corpi di Yahya Sinwar, l'ideatore dell'attacco del 7 ottobre, e di suo fratello Muhammad, anch'egli eliminato dopo aver assunto il ruolo di leader dell'organizzazione nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Wall Street Journal, citando mediatori arabi, sottolineando che si tratta di una richiesta che Israele ha già respinto in passato.
**Mo: media, 'Hamas chiede i corpi di Yahya e Muhammad Sinwar'**
