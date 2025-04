Mo: media, 'oggi telefonata Trump-Netanyahu su tregua e rilascio ostaggi'**

Tel Aviv, 21 apr. (Adnkronos) – "Il presidente Trump dovrebbe parlare in giornata con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All'ordine del giorno del colloquio, il cessate il fuoco e l'accordo sugli ostaggi a Gaza, e i colloqui sul nucleare con l'Iran, secondo due fonti a conoscenza della questione". Lo scrive su X Barak Ravid, corrispondente da Washington di Axios.

"La telefonata è prevista in un momento di stallo nei negoziati sull'accordo sugli ostaggi – sottolinea Ravid – dopo che la scorsa settimana è fallito un altro tentativo da parte degli Stati Uniti e dell'Egitto di raggiungere una proposta di compromesso accettabile per entrambe le parti. Gli Stati Uniti sono ansiosi di fare un altro tentativo questa settimana per raggiungere una svolta. Il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani arriverà a Washington domani per colloqui con il Segretario di Stato Rubio e l'inviato della Casa Bianca Witkoff".

Il giornalista ricorda nel suo post che "questa sarà la prima telefonata tra Trump e Netanyahu dal loro incontro alla Casa Bianca due settimane fa, durante il quale Trump ha annunciato l'inizio dei negoziati con l'Iran e ha chiarito a Netanyahu che si oppone a un attacco all'Iran in questo momento. La chiamata prevista avrà luogo due giorni dopo il secondo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti sull'accordo nucleare che si è svolto a Roma sabato. La Casa Bianca e l'ufficio del Primo Ministro non hanno commentato la telefonata programmata".