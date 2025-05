Mo: media, 'Witkoff oggi in Israele, incontro con Netanyau su tema ostag...

Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) - L'inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, arriverà oggi in Israele, dove incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu verso mezzogiorno. Witkoff incontrerà anche il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer...