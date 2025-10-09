Mo: Meloni (Pd), 'primo passo verso la pace'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “La tregua siglata a Gaza è una svolta importantissima, che restituisce umanità e speranza dopo due anni di dolore e distruzione. La strada verso la pace, con la convivenza in due stati dei popoli israeliano e palestinese in condizioni di sicurezza &egr...

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “La tregua siglata a Gaza è una svolta importantissima, che restituisce umanità e speranza dopo due anni di dolore e distruzione. La strada verso la pace, con la convivenza in due stati dei popoli israeliano e palestinese in condizioni di sicurezza è ancora molto lunga, ma il rilascio degli ostaggi e l’avvio del ritiro delle truppe israeliane sono un primo passo concreto verso la pace, frutto di un intenso lavoro diplomatico internazionale".

Lo ha dichiarato il senatore Pd Marco Meloni in una nota.

"Ci aspettiamo che ora anche l’Italia riconosca, come i principali partner europei, lo Stato di Palestina, e ci auguriamo che l'Unione europea possa assumere un ruolo all’altezza delle sue responsabilità, potendo contare su una politica estera e una diplomazia comune e credibile, basata su pace, democrazia, stato di diritto e libertà. E contribuire, così, a trasformare questa tregua in una vera occasione di rinascita, promuovendo dialogo, cooperazione e sviluppo. Solo così questo primo passo potrà trasformarsi in una vera pace, giusta, stabile e duratura”.