Gaza, 6 ott. (Adnkronos) – Sono 19 i palestinesi uccisi e 96 quelli feriti nelle ultime 24 ore nella striscia. Lo rende noto il ministero della Salute di Gaza guidato da Hamas.
Mo: ministero Salute Gaza, '19 palestinesi uccisi e 96 feriti nell'ultimo giorno'
