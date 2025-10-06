Home > Flash news > Mo: ministero Salute Gaza, '19 palestinesi uccisi e 96 feriti nell'...

Mo: ministero Salute Gaza, '19 palestinesi uccisi e 96 feriti nell'ultimo giorno'

Gaza, 6 ott. (Adnkronos) – Sono 19 i palestinesi uccisi e 96 quelli feriti nelle ultime 24 ore nella striscia. Lo rende noto il ministero della Salute di Gaza guidato da Hamas.