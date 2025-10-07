Mo: Mollicone, '7 ottobre data che segna coscienza umanità'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il 7 ottobre resta una data che segna la coscienza dell’umanità. Sono passati due anni da quando la violenza del terrorismo di Hamas si è abbattuta su cittadini israeliani indifesi, colpendo anche donne e bambini. Veri e propri pogrom che hanno la...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Il 7 ottobre resta una data che segna la coscienza dell’umanità. Sono passati due anni da quando la violenza del terrorismo di Hamas si è abbattuta su cittadini israeliani indifesi, colpendo anche donne e bambini. Veri e propri pogrom che hanno lasciato una ferita profonda nella storia contemporanea e che continuano a interrogarci come comunità internazionale.

Oggi il nostro pensiero va alle famiglie delle vittime e a chi, ancora prigioniero, attende di riabbracciare i propri cari. La liberazione degli ostaggi e la tutela dei diritti umani restano priorità imprescindibili per chi crede nella pace e nella giustizia". Così il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone.