Mo: Mulé, 'posizione Italia chiara, no a strumentalizzazioni'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "La posizione dell’Italia è chiara e responsabile: sosteniamo il diritto di Israele a difendersi e, al tempo stesso, siamo in prima linea per tutelare i civili palestinesi e promuovere una soluzione condivisa. Respingiamo con fermezza le accuse di complicità e le semplificazioni che screditano l’impegno italiano: il nostro Paese ha inviato aiuti umanitari, accolto e curato feriti e bambini, avviato interlocuzioni con i Paesi arabi e sostenuto i piani di mediazione internazionale".

Così Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, ospite ad Agorà.

"Occorre tenere insieme sicurezza e umanità: isolare chi fomenta odio e terrorismo e, parallelamente, investire nella ricostruzione, nell’educazione e nelle istituzioni palestinesi, perché senza stabilità interna non ci sarà mai pace. L’Italia continuerà a muoversi in questa direzione, con prudenza e determinazione, a fianco di Israele e dei civili innocenti, per costruire le condizioni di una convivenza duratura tra i due popoli", conclude.