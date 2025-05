Mo: Netanyahu, 'ancora nessuna tregua, negoziati sotto pressione'

Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos/Afp) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il rilascio di un ostaggio israelo-americano annunciato da Hamas non porterà a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza né al rilascio dei prigionieri palestinesi.I negoziati per un ...

I negoziati per un possibile accordo che garantisca il rilascio di tutti gli ostaggi a Gaza continueranno "sotto pressione, durante i preparativi per un'intensificazione dei combattimenti", ha affermato Netanyahu in una dichiarazione diffusa dal suo ufficio.