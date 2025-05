Mo: Netanyahu, 'nessuna frattura, rapporto con Trump eccellente'

Tel Aviv, 12 mag. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha respinto le voci di una crescente distanza tra sé e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha scritto su X che il suo rapporto con il tycoon è "eccellente".

Trump si recherà in Medio Oriente questa settimana, ma non farà tappa in Israele, ma in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, decisione che ha fatto pensare all'opposizione nel governo Netanyahu che Israele sarebbe stato escluso dalle iniziative diplomatiche regionali di Washington.