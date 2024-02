Mo: oltre 350 corpi da Gaza in Israele per verificare se appartengano a ostaggi

Tel Aviv, 9 feb. (Adnkronos) - Oltre 350 corpi sono stati portati da Gaza in Israele dall'inizio della guerra per essere controllati per vedere se fossero i resti di ostaggi israeliani. Lo ha riferito la radio israeliana Kan Reshet Bet. I corpi sono stati portati al Centro nazionale israeliano ...