Mo: Oms, 'solo 1 centro sanitario pienamente funzionante a Rafah'

Washington, 6 giu. (Adnkronos) – "Le intense ostilità hanno gravemente paralizzato l’assistenza sanitaria a Rafah, dove rimangono ancora decine di migliaia di persone vulnerabili. Imc Worldwide ha trasferito il suo ospedale da campo da 160 posti letto da Rafah Al-Mawasi alla struttura esistente a Deir al Balah. Soltanto l’ospedale da campo di Rafah Al-Mawasi rimane pienamente funzionante, mentre l’ospedale da campo della città di Rafah negli Emirati Arabi Uniti è attualmente l’unica struttura nella zona che fornisce servizi sanitari ma è sempre più difficile da raggiungere a causa delle ostilità". Lo ha scritto su X il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"L’insicurezza e la chiusura continua del valico di Rafah – ha aggiunto -continuano a compromettere la nostra capacità di far arrivare forniture e personale dentro e intorno a Gaza per mantenere in funzione i servizi sanitari – un’ancora di salvezza per gli abitanti di Gaza. Chiediamo un cessate il fuoco. Chiediamo sicurezza per tutti i pazienti e gli operatori sanitari. Chiediamo la protezione di tutti i civili. Chiediamo l'apertura del valico di Rafah".