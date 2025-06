Mo: Onu, 'impedire aiuti a Gaza potrebbe costituire crimine guerra'

Ginevra, 3 giu. (Adnkronos) - "Per il terzo giorno consecutivo, persone sono state uccise nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti gestito dalla 'Gaza Humanitarian Foundation'. Stamattina abbiamo ricevuto informazioni che decine di altre persone sono state uccise e ferite&quo...

Ginevra, 3 giu. (Adnkronos) – "Per il terzo giorno consecutivo, persone sono state uccise nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti gestito dalla 'Gaza Humanitarian Foundation'. Stamattina abbiamo ricevuto informazioni che decine di altre persone sono state uccise e ferite". Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Jeremy Laurence, aggiungendo che impedire l'accesso al cibo e agli aiuti per i civili a Gaza potrebbe costituire un crimine di guerra e definendo inaccettabili gli attacchi contro i civili che cercano di accedere agli aiuti alimentari.