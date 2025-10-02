Mo: Pakistan, 'crimine Flotilla quello di portare aiuti per sfortunato popolo palestinese'

Islamabad, 2 ott. (Adnkronos) - Il Pakistan ha definito "attacco scellerato" l'intercettazione da parte di Israele della Flotilla Sumud. "Speriamo e preghiamo per la sicurezza di tutti coloro che sono stati arrestati illegalmente dalle forze israeliane e chiediamo il loro immedia...

Islamabad, 2 ott. (Adnkronos) – Il Pakistan ha definito "attacco scellerato" l'intercettazione da parte di Israele della Flotilla Sumud. "Speriamo e preghiamo per la sicurezza di tutti coloro che sono stati arrestati illegalmente dalle forze israeliane e chiediamo il loro immediato rilascio. Il loro crimine era quello di trasportare aiuti per lo sfortunato popolo palestinese", ha dichiarato su X Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan.