Mo: Patuanelli, 'parole Meloni vergognose, come può essere pericolo Flotilla?'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "Non posso che definire vergognose le parole di Giorgia Meloni, che anche in questo momento ha dichiarato che evidentemente la missione umanitaria non avrebbe a cuore le sofferenze dei palestinesi. È qualcosa che accade solo in questo Paese, perché negli stessi minuti il Presidente Sánchez ha ricordato a tutti qual è lo scopo e lo spirito di questa missione: portare gli aiuti che non riescono ad arrivare attraverso i corridoi umanitari".

Così il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli, a margine della conferenza stampa organizzata dalla delegazione italiana del 'Global Movement To Gaza'.

"Oggi gli aiuti possono arrivare a Gaza soltanto attraverso Israele – prosegue – e vengono distribuiti esclusivamente in base alle decisioni e alle scelte del governo israeliano. Abbiamo visto come viene trattata la questione degli alimenti energetici per i bambini: i pacchi già pronti vengono spacchettati, vengono tolti i biscotti, il miele e tutti quei nutrienti essenziali per la crescita dei bambini palestinesi".

"Ribadisco: solo in Italia c’è questo tentativo di delegittimare una missione umanitaria che vede la partecipazione di tante donne e tanti uomini. Credo sia importante sottolineare questo: esiste uno Stato, Israele, che sta violando il diritto internazionale. E la domanda che tutti dovremmo porci è la seguente: perché mai donne e uomini su barche a vela, che trasportano cibo e aiuti per una popolazione che soffre, dovrebbero essere considerati un pericolo? Non c’è alcun motivo perché ciò accada", conclude.