Mo: Procaccini, 'problema non sono giovani in piazza ma chi spacca tutto e paralizza nazione'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Il problema non sta nei giovani che vanno in piazza per manifestare pacificamente, ben vengano a prescindere dal colore politico. Il problema è dato da uno sciopero generale che paralizza una nazione e quelle persone che vanno in piazza per spaccare tutto, è la degenerazione di queste manifestazioni, come sta accadendo nelle piazze italiane.

Ma il problema sta anche in una certa narrazione che tende a giustificare questi comportamenti". Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia e copresidente del gruppo dei conservatori europei Nicola Procaccini, intervenendo a Radio Anch’io su Rai Radio1.