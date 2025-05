Mo: Provenzano, 'governo chiede di chiarire? Già tutto chiaro, esecutivo non fa nulla'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Oggi la destra ha respinto la nostra mozione che chiedeva condanne e sanzioni per fermare il governo israeliano. Poche dopo arrivano gli spari su una delegazione diplomatica e sul nostro viceconsole. Il governo italiano chiede di chiarire. Ma è tutto chiaro. ...

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Oggi la destra ha respinto la nostra mozione che chiedeva condanne e sanzioni per fermare il governo israeliano. Poche dopo arrivano gli spari su una delegazione diplomatica e sul nostro viceconsole. Il governo italiano chiede di chiarire. Ma è tutto chiaro. E voi non fate nulla per fermarli". Lo scrive sui social Peppe Provenzano del Pd.