Mo: Provenzano, 'Ue agisca con sanzioni, Meloni non ostacoli risposta a Netanyahu'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Sanzioni, embargo totale di armi, sospensione degli accordi di cooperazione, riconoscimento della Palestina: l’Unione europea deve agire di fronte all’annuncio di Netanyahu di occupazione totale di Gaza e il governo Meloni non sia più di impedimen...

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Sanzioni, embargo totale di armi, sospensione degli accordi di cooperazione, riconoscimento della Palestina: l’Unione europea deve agire di fronte all’annuncio di Netanyahu di occupazione totale di Gaza e il governo Meloni non sia più di impedimento a questa reazione". Così in una nota Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri, Europa e cooperazione internazionale nella segreteria nazionale del Partito democratico.

"La decisione del Gabinetto di guerra è stata assunta contro il parere dell’esercito, è una condanna a morte per gli ostaggi e il popolo palestinese, è guidata dal proposito genocidario rivendicato da Smotrich di cancellare lo Stato di Palestina. La comunità internazionale ha il dovere di fermare il Governo di Israele con ogni mezzo".