Mo: Qatar e Turchia partecipano a colloqui su piano Trump per Gaza

Il Cairo, 7 ott. (Adnkronos/Afp) – Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, parteciperà domani ai colloqui di pace per Gaza nella località turistica egiziana di Sharm El-Sheikh. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri qatarino. "La partecipazione dello sceicco Mohammed agli incontri giunge in una fase critica dei colloqui, riaffermando la determinazione dei mediatori a raggiungere un accordo che ponga fine alla catastrofica guerra nella Striscia di Gaza", ha scritto il ministero su X.

Anche una delegazione turca guidata dal capo dell'intelligence Ibrahim Kalin parteciperà domani ai negoziati in Egitto volti a porre fine alla guerra di Gaza, che dura da due anni, ha riferito l'agenzia di stampa statale Anadolu, citando fonti di sicurezza. Kalin – ha aggiunto – ha avuto colloqui con funzionari statunitensi, egiziani e qatarioti e con rappresentanti del gruppo militante palestinese Hamas prima dei colloqui indiretti con Israele.