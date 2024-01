Mo: raid Usa e Gb contro Houthi in Yemen - Biden, 'risposta ad attacchi contro navi'

Sanaa, Jan. 12 (Adnkronos/(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno lanciato raid contro obiettivi degli Houthi in Yemen. Secondo la Cnn, sono stati impiegati caccia e sono stati lanciati missili Tomahawk. La Bbc riferisce che alle operazioni partecipano anche le forze armate britanniche. I raid hanno preso di mira in particolare la capitale Sana'a e il porto di Hodeida sul Mar Rosso. Nella fase iniziale degli attacchi si sarebbero verificate almeno 4 esplosioni nella capitale e 5 nella città portuale. I raid hanno colpito una decina di obiettivi: sistemi radar, aree utilizzate per il lancio di droni, depositi e aree di lancio di missili. Gli Usa, nell'ambito dell'operazione, hanno lanciato missili da aerei, navi e da un sottomarino, l'USS Florida secondo le informazioni diffuse dalla Cnn, che ha fatto riferimento anche al sostegno offerto da 'molte altre nazioni'.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, con un comunicato ha affermato che i raid sono "una risposta diretta agli attacchi senza precedenti che gli Houthi hanno condotto contro navi nel Mar Rosso. Questi attacchi hanno messo in pericolo personale degli Usa, civili impegnati sulle navi e i nostri partner". Gli attacchi "hanno messo a rischio il commercio e minacciato la libertà di navigazione. Questi attacchi mirati sono un chiaro messaggio, gli Stati Uniti e i partner non tollereranno attacchi al nostro personale né consentiranno a soggetti ostili di mettere in pericolo la libertà di navigazione lungo le rotte commerciali più critiche a livello mondiale". Gli Usa, ha aggiunto il presidente, "non esiteranno" ad adottare ulteriori misure se necessario.